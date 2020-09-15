Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой и заявил, что Россия связывает с ней большие планы. По его словам, готовится отправление к Венере собственной экспедиции, кроме той, что собирается в сотрудничестве с США - миссии "Венера-Д", пишут российские СМИ.

"Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов",- заявил Рогозин.

Также он напомнил, что Россия - единственная страна, которая уже запускала успешные миссии на поверхность Венеры.

"Я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад",- добавил глава "Роскосмоса".

Напомним, исследователи проанализировали верхние слои атмосферы Венеры и нашли следы фосфина, которые появляются в качестве отходов жизнедеятельности живых организмов.

Также мы сообщали, что в НАСА показали видео заката Солнца на Венере, Марсе, Уране и Титане.