Глава "Роскосмоса" Рогозин объявил Венеру русской планетой, хоть там и "сущий ад"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру русской планетой и заявил, что Россия связывает с ней большие планы. По его словам, готовится отправление к Венере собственной экспедиции, кроме той, что собирается в сотрудничестве с США - миссии "Венера-Д", пишут российские СМИ.
"Считаем, что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов",- заявил Рогозин.
Также он напомнил, что Россия - единственная страна, которая уже запускала успешные миссии на поверхность Венеры.
"Я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад",- добавил глава "Роскосмоса".
Напомним, исследователи проанализировали верхние слои атмосферы Венеры и нашли следы фосфина, которые появляются в качестве отходов жизнедеятельности живых организмов.
Также мы сообщали, что в НАСА показали видео заката Солнца на Венере, Марсе, Уране и Титане.