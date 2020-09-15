Министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что принятый Верховной Радой проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов, уже через год после местных выборов потребует изменений. Таким образом, могут появиться и новые районы.

Об этом Немчинов рассказал в интервью "Укринформу", во вторник, 15 сентября.

"Главное, что все понимают, что это еще не свершившийся процесс, уже примерно через год после первых выборов возможны изменения. Кроме того, появится возможность для того, чтобы Кабинет министров Украины менял центры там, где будет обнаружена какая-то неуместность или наоборот - есть необходимость создания нового админцентра", - сказал он.

По словам Немчинова, нельзя чисто математически смоделировать то, как люди воспримут те или иные изменения. Поэтому он считает возможным и необходимым возвращаться к таким процессам, если будет на это общественный запрос.

Напомним, в июне правительство предложило Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Позже Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 136 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.

17 июня нардепы во время очередного заседания приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.