По данным на утро 15 сентября на границе Украины и Беларуси находятся 690 хасидов, которые пытаются попасть в Украину. Однако в Госпогранслужбе ожидают прибытия к разным участкам еще несколько тысяч паломников.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На белорусско-украинскую границу может прибыть еще несколько тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.

Также пограничники прогнозируют прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Также в Минск ожидается прибытие трех чартеров - около 600 иностранцев.

В то же время в ГПСУ отмечают, что ситуация на границе с Беларусью контролируется.

Напомним, 14 сентября в послеобеденное время на один из пунктов пропуска в Черниговской области прибыла группа хасидов и попыталась въехать в Украину, хотя сейчас действует строгий карантин. Они направлялись на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана.

Сегодня президент Беларуси Лукашенко поручил оказать помощь застрявшим на белорусско-украинской границе хасидам. В свою очередь из-за ситуации с хасидами на границе Киев просит Беларусь не оформлять иностранцев на выезд в Украину.