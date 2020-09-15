На Волыни пчелы разоряют чужие ульи и уничтожают целые семьи насекомых. Местные пчеловоды утверждают, что один из пасечников дает своим насекомым сладкий сироп и подпаивает их спиртом.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

Как сообщается, в селе Тростянка на Волыни пасечники не успевают подсчитывать убытки, так как их ульи массово атакуют насекомые соседа-пчеловода, там гибнут целые пчелиные семьи. В этом они обвиняют соседа, который, якобы, подкармливает своих пчел неправильно.

Пчеловоды утверждают, что мужчина дает своим насекомым сладкий сироп и подпаивает их спиртом. Именно после этого насекомые становятся агрессивными и летят разорять чужие ульи. Пасечники рассказывают, что не помогает даже защита в виде сетки и ткани, которые пчелы-убийцы "прогрызают".

Пчеловоды добавили, что их новый сосед вместо того, чтобы давать снадобье насекомым вечером, он их кормит днем, а это считается неправильным.

"Надо давать это на ночь, чтобы они за ночь это втянули и успокоились, а когда это дается днем - они пробуют, не понимают, откуда оно взялось", - сказал вице-президент Союза пасечников Украины Владимир Дмитрук.

Кроме того, пасечники утверждают, что такую жестокую агрессию насекомых против своих собратьев они видят впервые. Мужчина же, которого подозревают в пчелиной агрессии, утверждает, что он тут ни при чем.

Чтобы разрешить конфликт, пасечники привлекли местного шерифа.

Ранее мы писали, что в шести районах Сумской области начали массово гибнуть пчелы. За расследование мора взялись полицейские.

Также мы рассказывали, что полиция задержала мужчину, который утверждал, что кормил пчел марихуаной для вкусного меда.