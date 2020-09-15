В Украине закручивается скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. НАБУ подозревает его в получении взятки за лоббирование законопроекта о бытовых отходах.

Правда, Офис генпрокурора пока "пидозру" не подписывает. История уже пошла по накатанной и вылилась в новый конфликт "слуг народа" - и НАБУ с его группой поддержки.

"Юрченкогейт" уже стал для Зе-команды очередным зашкваром, а для антикоррупционеров может закончиться развалом дела.

Разбирались в новом коррупционном скандале.

Исключили без "пидозры"

Информацию о взятке 13 сентября опубликовал нардеп Гео Лерос, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа".

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", - написал депутат в Facebook.

Лероса считают в Раде членом "группы поддержки" НАБУ. Еще один сторонник ведомства - главред "Цензора" Юрий Бутусов - сообщил, что подозрение помощнику депутата - Ивану Фищенко - вручено еще 9 сентября. А сама история тянется с июля.

"9 июля 2020-го года свидетель по делу - некто В.Демченко, встретился с Иваном Фищенко, помощником народного депутата Александра Юрченко, в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко сказал, что он представитель иностранной компании, которая занята переработкой твердых бытовых отходов. Демченко сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательств Украины, и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированой оплаты") на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора...

27 июля Фищенко организовал встречу с Демченко с самим Слугой народа Юрченко на предмет внесения правок в законопроект. Юрченко сказал, что готов внести правки в законопроект, которые подготовит Демченко. На определенных условиях - а условия внесения этих правок Демченко должен обсуждать с его помощником Фищенко.

2 августа Фищенко сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок.

3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки, и просит подтвержить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады – переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Про управление отходами" от 4.06.2020.

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу №42020000000001458. Таким образом, документирование НАБУ народного депутата стало законным.

7 августа Фищенко и Демченко снова встретились в "Веранде на Днепре", и помощник Слуги народа получил затребованные им 13 тысяч долларов.

20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу. На которой якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов. Голос, очень похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции Слуга народа за такие "коммерческие" правки.

Однако передача 200 тысяч долларов не состоялась. Общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто - по неизвестной, покамест, причине. Вполне вероятно, что произошла утечка информации", - рассказал фабулу дела Бутусов.

При этом официально НАБУ вопроса не комментировало. Однако во фракции "Слуга народа" начали обсуждать исключение Юрченко. А к вечеру следующего дня нардеп и сам написал заявление о выходе (позже это поддержал Офис президента).

Таким образом партия власти, да и Банковая по сути подтвердили реальность этой истории (в противном случае Юрченко бы попытались защитить). Однако подозрения депутату объявлять не торопились. По закону, это может сделать только генеральный прокурор.

Вопрос, почему этого не сделано, Ирине Венедиктовой задали сегодня в Раде. Она ответила, что НАБУ действительно прислало ей проект "пидозры" на Юрченко. Но не показало материалов уголовного производства, поэтому оценить степень вины депутата генпрокурор не в состоянии.

После это Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение помощнику Юрченко - Ивану Фищенко - за получение в середине августа 13 тысяч долларов.

Сам же депутат оставается пока вне подозрений. И тогда НАБУ опубликовало видео, на котором присутствует и Юрченко, и его помощник, и взятка.

"Помощь экологии - это бабки". Пленки Юрченко

Антикоррупционные детективы раскрыли фабулу дела, по которому еще 10 сентября направили в Офис генпрокурора проект "пидозры" на Юрченко.

Из него стало понятно, что на взятку депутата провоцировал агент НАБУ (видимо тот самый Демченко). Депутат (точнее, его помощник) запросил 13 тысяч сразу и еще двести тысяч впоследствии - для него и членов профильного комитета Рады.

Первую часть, как уже известно, успели дать еще в середине августа, а вторую нет - операция сорвалась.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - говорится в сообщении НАБУ.

Детективы также опубликовали видео, на котором есть диалоги с Юрченко, а также факт передачи денег его помощнику.

Первый разговор - между Александром Юрченко и "заказчиком" (а на деле агентом НАБУ), который представился эмиссаром компании по переработке мусора. Он передал нардепу пакет правок, которые нужно внести в законопроект.

Юрченко: И ну, непосредственно имею влияние на мысли и позиционирование депутатского корпуса по истории обращения с отходами, то есть во всех аспектах. То есть, люди понимают, что я этим вопросом занимаюсь и доверяют Да? Ну, я был автором 2207-2.

Заказчик: Это альтернативный законопроект, да?

Юрченко: Да, да. Ну делал все так, правильно, чтобы у нас было законодательство, в том, в первом чтении, в той редакции, которая у нас есть сейчас. И я являюсь главой подкомитета. То есть, непосредственно вопрос заключается, закрывается на мне прямо.

Заказчик: Ну в общем, вы прочитали, мы можем это сделать? (речь о проекте правок - Ред.)

Юрченко: Да. Мы можем это сделать. Но это ну это реально очень, очень такая интересная длинная игра, с там с большими…

Заказчик: Нам главное, чтобы этот вопрос двигался. Ну и какие-то гарантии, чтобы этот процесс был двигался.

Юрченко: Ну смотрите, возможна там какая-то там поддержка там экологии в Украине, там обсуждайте с Иваном? (помощник депутата Иван Фищенко - Ред.). Эти вопросы, что нужно взять там, лесов голосов сколько. Ну, как помочь экологии. И можно, ну, если мы все вопросы все согласуем нормально. Я думаю, можно будет начинать с того, что регистрировать от меня непосредственно изменения в закон к законопроекту, до "Д".

Как помочь экологии, вам Иван расскажет.

Фищенко: Помоги экологии, я расскажу как.

Заказчик: Завод построим, экологии поможем?

Фищенко: Во-первых, наблюдательный совет, во-вторых возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.

Заказчик: Плюшки. В смысле плюшки?

Фищенко: Плюшки.

Позже детектив НАБУ и помощник депутата начали обсуждать этот вопрос уже без Юрченко.

Заказчик: Вань, хотел с тобой поговорить по поводу, позавчера себя немного неуютно чувствовал. Просто вы там, ты там.

Фищенко: Чего?

Заказчик: Ну ты там говорил сначала акции, потом плюшки, потом ватрушки, потом помощь экологии. С одной стороны все понятно. Но я не понимаю, помощь экологии, как это звучит. Плюшки, я так понимаю - это бабки?

Фищенко: Ты же спросил — я же открыто говорю. Он просто ничего вообще не может озвучивать. Он не может. Его слушают, постоянно, все. У нас было уже просто много очень моментов. Но он ничего вообще.

Заказчик: В смысле типа работают по нему?

Фищенко: Конечно. Он ничего, ну, это же, Холодова человек (депутат-бизнесмен из "Слуги народа"). Короче, много нюансов. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я.

Заказчик: То есть, помощь экологии - это бабки, грубо говоря.

Фищенко: Да.

Заказчик: Деньги — плюшки, это тоже деньги?

Фищенко: Да, да.

После этой беседы помощник нардепа скинул на телефон детектива НАБУ (он же "Заказчик") сумму. После этого проект поправок был зарегистрирован в Раде.

Далее на видео, опубликованном НАБУ, есть эпизод с передачей денег от детектива помощнику депутата. Три тысячи он оставляет себе.

Затем, после передачи первого "транша" у "заказчика" было несколько встреч уже с народным депутатом - 13 и 20 августа. На последней он откровенно объясняет, сколько нужно денег на подкуп членов комитета по энергетике и ЖКХ, чтобы закон прошел.

Заказчик: А по количеству плюшек мы определиться можем? Чтоб я сказал инвесторам: Смотрите, на 10 сентября мне нужно выпечь столько-то плюшек, там с начинкой такой-то…

Юрченко: Смотри, я думаю, общий банкет. Это будет приблизительно, ну приблизительно около 200 кг. В общем.

Заказчик: Да.

Фищенко: Ну это, с твоими тоже, обедами.

Юрченко: Да, со всеми.

Заказчик: А, это уже с нашими моментами.

Юрченко: С нашим обедом, со всем, с нашими порциями, абсолютно. Типа, это на всех, на весь банкет.

Заказчик: И это типа, стопроцентово, что оно голосуется.

Юрченко: Ну конечно, мы будем.... Ну так, а, типа.

Фищенко: Мы не получим остаток.

Юрченко: Ну, конечно. Во-первых, мы остаток не получим. Во-вторых, типа, ну, типа люди же. Там же куча людей тоже, ну никаких. Они понимают, что они меня сейчас поддержат, когда-то я к ним приду с другими вопросами. А так не приду никогда уже. Ну, типа, если так пролетит история.

Заказчик: Приблизительно, на когда нам надо выпечь эти все. Ну хотя бы.

Юрченко: Ну частичку надо, чтоб у нас была для комитета, понимаешь.

Заказчик: Ну это сколько, половинка там, четвертинка, от 200 кг.

Фищенко: Закладывай половинку. Пусть лежит у тебя половина, да.

Юрченко: Ты закладывай половину, да.

Также депутат говорит, что хочет акции завода, который планирует построить "заказчик". Он их называет "кусочек большого пирога".

Фищенко: Интересней получить, интересней получить 3%.

Юрченко: Акций завода. Которые стабильно будут тебе приносить что-то, это интересно.

Заказчик: Об этом можно общаться.

Фищенко: Об этом нужно общаться. А ты будешь советник директоров.

Юрченко: Я же тебе сказал, да, что, ну, без этой истории, типа, мы ничего тоже не интересует. Я хочу кусочек это, большого пирога.

Какие перспективы у "дела Юрченко"?

Как понятно из видео, Юрченко лишь обсуждает суммы взяток (да и то "эзоповым языком"), но непосредственно берет их только его помощник. Доказан лишь один эпизод получения денег.

Причем, как следует из приведенной выше расшифровки, на подходе был новый транш. Но, как призналось НАБУ, операцию пришлось прекратить.

Самое простое объяснение происходящего - нардеп понял, что это спецоперация и прекратил контакты с агентами. И теперь, поскольку сам Юрченко денег не брал, далеко не факт, что его теперь удастся привлечь к ответственности.

Один из известных адвокатов, опрошенных "Страной", обращает внимание на три ключевых аспекта в деле против Юрченко, из-за которых оно может развалиться.

"Во-первых, есть такое понятие, как провокация взятки. За это статьей 370 Уголовного кодекса предусмотрен срок до пяти лет и штраф. То есть детективов НАБУ теоретически можно привлечь за эту провокацию к ответственности. Это их метод работы, который часто срабатывает с неподготовленным человеком, когда перед ним начинают маячить деньгами.

Вероятно, детективы решили свернуть эту спецоперацию, потому что Юрченко в какой-то момент понял, что это провокация. И чтобы эта история не сорвалась совсем, детективы решили быстро повыписывать всем фигурантам подозрения. Но по Юрченко до сих пор подозрения нет - и не удивительно, потому что оно должно быть обоснованно. Так что Ирину Венедиктову можно понять.

Во-вторых, при обвинении в получении неправомерной выгоды, проще говоря, взятки, всегда должен быть предмет - деньги. Вопрос: где деньги?

В-третьих, какова конкретная роль депутата? В чем состоит его неправомерная выгода - в том, что он теоретически имеет возможность что-то сделать и берет за это деньги? Но если такие действия выполняет его помощник, нужно доказать связь между ним и нардепом. Пока она не доказана, то со стороны депутата это может быть скорее не взяточничество, а мошенничество - когда обещал решить вопрос, но не решил. Нет проблемы в том, чтобы предъявить подозрение Юрченко - хоть по неправомерной выгоде, хоть по мошенничеству. Но потом могут быть проблемы с доказательной базой, и дело развалится в суде", - считает юрист.

Вопрос: понимают ли эту аргументацию в НАБУ? Наверняка.

Другое дело, что фигурант - член "Слуги народа". С президентом и его партией у антикоррупционеров всех мастей сейчас идет конфликт, вызванный желанием Банковой убрать с должности директора НАБУ Артема Сытника.

Поэтому ведомство, видимо, и решило выписать "сырое" подозрение нардепу Юрченко - даже если дело по нему развалится, то политический удар по "слугам народа" будет серьезный.

Отбирал землю у русской школы. Кто такой Александр Юрченко

Александру Юрченко 32 года, он уроженец Киева. Окончил Киевский национальный университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". В Открытом международном университете развития человека "Украина" получил еще одно образование, там учился на кафедре дизайна.

В Верховную Раду Александр Юрченко прошел по 211 округу (Голосеевский район Киева). Одержал победу у Владимира Прокопива, баллотировавшего от "Европейской солидарности", и Тарас Козака от "Голоса".

Политическую карьеру Юрченко начал во время Евромайдана. Стал представителем политической партии "УКРОП". Работал помощниками нардепов Андрея Денисенко и Александра Шевченко (беспартийные), а также Елены Сотник ("Самопомощь").

В народные депутаты Юрченко шел с позиции руководителя общественного совета при Голосеевской РГА. Он неоднократно фигурировал в различных строительных скандалах в районе, выступая на стороне то застройщиков, то местных жителей.

В одном из конфликтов, связанных с потенциальной застройкой городской территории, возле школы с русским языком преподавания №85 Юрченко отстаивал строительство двухсекционного дома на чрезвычайно маленьком кусочке земли - площадью всего 8 соток.

Так как этой территории не хватало для строительства, он в качестве одной из идей публично предложил частично застроить территорию школы на том основании, что она с русским языком преподавания. Однако, в итоге, местные жители отстояли территорию и строительство дома на ней не началось.

Когда Юрченко уже был нардепом, СМИ приписывали ему связи с депутатом от "Слуги народа" Андреем Холодовым, который является крупным бизнесменом.

В ежегодной декларации нардеп Юрченко зафиксировал две квартиры в Киеве - 62 и 71 метра, обе принадлежат его родственникам. Сам он владеет только автомобилем SsangYong Kyron M200XDI 2008 года выпуска.

Доход Юрченко по месту работы - в управлении делами аппарата Верховной Рады - 156 239 гривен. От "Слуги народа" он получил 29 036 гривен, деньги проведены как "материальное благо по оплате затрат на участие в обучение". Еще политик получал материальную помощь - 1452 гривен.

Жена Юрченко - Леся Ивановна - заработала 134 410 и 210 620 гривен в компании "АРТЕРИУМ ЛТД", и тоже получала материальную помощь - 10 320 гривен.

Наличными нардеп хранит 50 000 долларов, жена - 400 000 гривен.