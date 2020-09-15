Верховная Рада поддержала введение налоговых льгот для сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Соответствующий законопроект №3851 авторства президента Владимира Зеленского был принят в первом чтении на заседании во вторник, 15 сентября.

Согласно проекту закона, от налога на прибыль для предприятий и налога на доходы для физических лиц освобождаются деньги, полученные в виде культурных грантов. Эти гранты предоставляются безвозмездно за счет государственного и/или местного бюджета, международной помощи для реализации культурных, туристических и креативных проектов или программ.

От НДФЛ предлагается освободить гранты при том условии, если они будут использованы полностью и по назначению. При этом, если деньги будут использованы не полностью или не по назначению, суммы, которые не возвращены предоставителю признаются доходом и подлежат налогообложению.

Кроме того, законопроект предполагает введение сниженной ставки налога на добавленную стоимость в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий и т.п.

Также пониженная ставка будет применяться к распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в соответствии с законодательством в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.

Проект закона предлагает с 1 января 2023-го до 1 января 2025 года освободить от НДС услуги по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных к украиноязычной версии.

При этом до 1 января 2023 года документ предусматривает применять пониженную ставку НДС в размере 7% к услугам по временному размещению (проживанию), которые предоставляют гостиницы и подобные средства временного размещения. Также предлагается освободить от НДС импорт товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.

Законопроект предлагает продлить до 1 января 2025 года освобождение от НДС:

поставок национальных фильмов, поставок работ и услуг по производству национальных фильмов;





поставок работ и услуг по изготовлению архивного комплекта исходных материалов национальных фильмов и фильмов, созданных на территории Украины; по тиражированию национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины; по дублированию, озвучиванию на государственном языке иностранных фильмов на территории Украины; по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Напомним, в июне нардепы приняли законопроект №3377 о поддержке креативной индустрии в условиях эпидемии Covid-19. В частности, документ предполагает снижение стоимости аренды для культурных учреждений.

Ранее мы сообщали, что президент Зеленский подписал закон, который призван снизить стоимость съемок кино по иностранному заказу в Украине.