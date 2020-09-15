В городском совете Ивано-Франковска решили обеспечить работу начальных школ с 21 сентября, а с 28 сентября - учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает УНН.

"Учитывая многочисленные обращения родителей детей Ивано-Франковской городской территориальной общины, Ивано-Франковский городской совет решил: с 15 сентября 2020 года продолжить поэтапное открытие и обеспечить работу учреждений дошкольного образования, с 21 сентября 2020 года обеспечить работу начальных школ, в том числе структурных подразделений "Начальная школа" гимназий и лицеев (учащиеся 1-4 классов); с 28 сентября 2020 года обеспечить работу учреждений общего среднего образования (гимназии и лицеи (учащиеся 5-9 и 10-12 классов) и внешкольного образования", - говорится в решении горсовета.

Согласно решению властей, ответственность за состояние здоровья учеников будет положена на родителей соискателей образования или лиц, их заменяющих.

"Рекомендовать органам Национальной полиции воздержаться от действий, о привлечении к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением", - говорится в решении.

Напомним, по решению госкомиссии ТЭБ и ЧС, Ивано-Франковск находится в "красной" зоне по эпидемическому зонированию из-за распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что, несмотря на это, власти города решили открыть школы и детсады с 14 сентября.