В Офисе президента прокомментировали выход из фракции "Слуги народа" нардепа Александра Юрченко, которого заподозрили во взятках на сотни тысяч долларов. У Зеленского заявили, что антикоррупционные органы должны проводить полные расследования всех обстоятельств таких дел.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение (о выходе из фракции - Ред.) уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - сказано в сообщении.

Также у Зеленского заявили, что президент "не толерирует коррупцию в любых ее проявлениях".

"Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - заявили в Офисе президента.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проводят досудебное следствие по факту возможного получения взятки Юрченко. Речь идет о сотнях тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата. 14 сентября Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуги народа".

А генпрокурор Венедиктова 15 сентября заявила, что не располагает доказательствами получения взятки народным депутатом Александром Юрченко, поэтому сообщить о подозрении ему пока невозможно.