С пятницы в Украине из-за вторжения арктического воздуха похолодает. С начала это ощутят в западных регионах, а на выходных - и на остальной территории. Снижение температуры будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с, местами обещают заморозки.

Собрали данные о том, какой будет погода до конца рабочей недели и на выходных, и когда вернется тепло.

В четверг, 16 сентября, еще будет солнечная и жаркая погода на всей территории Украины. Днем воздух прогреется до летних +27...+30 в большинстве регионов.

Прогноз Укргидрометцентра на 16 сентября

В пятницу, 17 сентября, на Украину начнет надвигаться атмосферный фронт, который принесет похолодание. В западных областях в этот день обещают дожди. Дневная температура снизится до +18...+25. Особенно холодно будет во Львовской, Ровенской и Волынской областях, где днем будет не больше +18...+21.

Дожди также захватят Винницкую, Житомирскую область, Киевскую и Черниговскую. Но там все еще будет тепло: до +27...+29. На юге, востоке и в центре будет солнечно и жарко до +27...+29.

Прогноз Укргидрометцентра на 17 сентября

На выходных небольшой дождь обещают только на востоке - местами в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

При этом станет ощутимо прохладней. Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях +12...+14 днем и +7...+10 ночью.

Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях днем термометры покажут +13...+15, ночью +7...+10. В западных областях местами до +5...+7 ночью. В Карпатах на выходных ночью всего +3...+5.

На юге и востоке на выходных, 18 и 19 сентября, днем +16...+20, ночью +5...+12.

Погода 19 сентября. Прогноз Укргидрометцентра

Что касается заморозков, то по данным Укргидрометцентра в результате вторжения арктического воздуха, 18 сентября в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0...-3. Уточняется, что заморозки могут наблюдаться только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

"Пока прогностические модели на выходные снизили, но не отменили" - написала про вероятность заморозков синоптик Наталья Диденко.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. А с 23-25 ​​сентября начнется постепенное повышение температуры.