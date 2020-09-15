Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Соответствующее решение было принято на заседании парламента во вторник, 15 сентября.

За него проголосовали 249 народных депутатов.

Документ предусматривает создание и функционирование в Украине компетентных органов по осуществлению лицензирования и контроля деятельности субъектов системы крови, установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, соответствующих требованиям ЕС.

Кроме того, в законопроекте прописано создание Нацреестра доноров крови или компонентов крови и лиц, которые не могут быть донорами, с его интеграцией в единую электронную систему eHealth.

Также законопроект предполагает создание условий для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови и пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, предполагая уход от практики выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов, а вместо этого - построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным дотациям.

Еще в документе предлагается пересмотреть возможности реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), направленных на привлечение инвестиций и усиление материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных субъектов при обязательном сохранении госконтроля за донорской кровью, компонентами и препаратами крови как стратегическими ресурсами национальной системы здравоохранения.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что изменится для доноров крови в Украине после принятия этого законопроекта Радой.

Напомним, в начале июля в Украине запретили вывозить донорскую кровь без разрешения Кабмина. Также в августе Кабмин разрешил частным клиникам вывозить из Украины стволовые клетки, а донорские органы - запретил.