Президент Владимир Зеленский сказал, что после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе между Украиной и Россией нет слова "отношения".

Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник, 15 сентября, на брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом.

"К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения" - Ред.). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", а между странами были прекрасные отношения.

"А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня - нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", - отметил президент Украины.

В то же время Зеленский отметил, что власти Украины и России вступили в диалог, что привело к установлению режима тишины на Донбассе, который "сложнее, чем мы думали, но он есть". Благодаря диалогу Украина смогла также вернуть домой 140 удерживаемых граждан

"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - сказал глава государства.

Слова Зеленского об отношениях с Россией - с 39:27. Видео: Офис президента

Напомним, вскоре должна пройти очередная встреча советников глав стран "Нормандской четверки", после чего, по заверениям Зеленского, переговоры состоятся и на высшем уровне.

Ранее в интервью немецкой газете Wiener Zeitung Зеленский заявил, что не хочет, чтобы конфликт на Донбассе стал "замороженным".