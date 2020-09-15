Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2" не нужно связывать.

Об этом он сообщили во время совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским в Вене, передает "Европейская правда".

"Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между между "Северным потоком-2" и отравлением Навального", - сказал австрийский президент.

По его мнению, "Северный поток-2" - это коммерческий проект, который имеет политический аспект. Также Ван дер Беллен напомнил, что "Газпром" более 50 лет поставляет газ в Австрию.

"Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне", - сказал австрийский президент.

Также он добавил, что дело Навального еще не расследовано до конца, поэтому не стоит делать преждевременные выводы.

Ранее МИД Германии заявили, что немецкие власти рассматривают остановку строительства газопровода "Северного потока-2" из-за случившегося с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Перед этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что не стоит останавливать строительство "Северного потока - 2" из-за ситуации с российским политиком.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Франции и Швеции, вслед за немецкими экспертами, пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".