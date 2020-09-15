Полковник и пресс-секретарь одной из бригад ВСУ получили ранения в результате взрыва гранаты типа РГД-5. ЧП произошло в районе населенного пункта Шумы на Донбассе. Предполагается, что боеприпас был установлен в виде растяжки.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил во вторник, 15 сентября.

"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Оба раненые доставлены в больницу города Торецкое, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации. Сейчас продолжается расследование инцидента..

"По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме.

Напомним, что неделю назад "власти ДНР" грозились обстрелять украинские позиции под Шумами. 9 сентября на экстренном заседании ТКГ по Донбассу стороны договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций под Горловкой - после обвинений "ДНР" в том, что ВСУ якобы нарушают условия перемирия. Однако в последний момент инспекция было отменена.