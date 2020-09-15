Центральное антикоррупционное бюро Польши обнаружило ранее неизвестное следствию имущество подозреваемого во взяточничестве и отмывании денег экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака. В частности, детективы нашли тайники, в которых хранилось в общей сложности более 1,15 млн долларов.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует Polsat News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, следователи обнаружили два специальных тайника, внутри которых находились наличными находились 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых - в общей сложности более 4 млн злотых (более 30 млн гривен по курсу).

Кроме того, бюро конфисковало две квартиры стоимостью 2 млн злотых (15 млн гривен) и автомобиль Land Rover. По данным следствия, найденные деньги и имущество связаны с коррупционной деятельностью Новака.

"Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" - заявил собеседник телеканала.

На данный момент усилия следователей сфокусированы на поиске другого имущества и денежных запасов, принадлежащих бывшему главе "Укравтодора".

Напомним, 20 июля, в Центральном антикоррупционном бюро Польши сообщили, что Новака задержали по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило ему о подозрении в получении взятки.

Теперь бывшему главе "Укравтодора" грозит 12 лет тюрьмы. "Страна" разбиралась, есть ли в деле Новака признаки политического преследования со стороны польских властей.