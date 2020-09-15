На пост президента Национальной академии Наук Украины после смерти профессора Бориса Патона претендуют пять кандидатов. Один из них, доктор химических наук Владислав Гончарук, считает, что египетские пирамиды построил бог. Также ученый утверждает, что в своей последней работе он "расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения".

Об этом Владислав Гончарук рассказал в интервью "Граниту науки".

"Я только что закончил писать "Новое объяснение устройства Вселенной - Солнечной системы - планет - Земли", где расшифровал каждый библейский день творения с научной точки зрения. Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов", - заявил ученый.

Отметим, что сейчас принято считать, что Земле около 4,5 млрд лет - то есть в 300 тысяч раз больше, чем по версии Гончарука.

Гончарук уточнил, что это лично его версия, пока что ее никто не разделяет. Ученый уверен, что все заблуждаются, а его теория имеет божественное происхождение.

"Но все, кто не разделяют [эту версию], все ошибаются. Он мне вложил [ее] в голову ночью, Бог. Около года назад. И я по этим снам написал большую статью о таблице Менделеева – как не просто о таблице, а о законе периодичности химических элементов", - сказал Владислав Гончарук.

Также он поделился еще одним своим открытием: по утверждению ученого, только недавно он узнал, что египетские пирамиды построил Бог.

"Я вам могу сказать, кто построил пирамиды. Да-да, я позавчера об этом узнал. Бог! И сделал он это во время Великого Потопа. Это было 9-е тысячелетие. В понедельник народ совокуплялся, развращался, а на девятый день Богу это надоело и он выгнал Адама с Евой. Но Адам это искусственно созданный человек, а был другой, Иисус, семя Бога. И святая Мария, которая родила его в пещере Вифлеемской", - заявил Гончарук.

Кроме того, претендент на пост президента НАН считает, что углекислый газ можно превратить в нефть, а мировые ученые, которые заявляют об исчерпании энергетических ресурсов на Земле, в отличие от него, заблуждаются.

"Смотрите: материю мы сжигаем, и она переходит в тепло - в энергию. Обратно возможно тоже, углекислый газ можно превратить в нефть. Причём вся наука мира утверждает, что энергетические ресурсы на Земле исчерпаны. Все заблуждаются, все! Меня поражает тупоумие стандартной классической науки", - сказал Владислав Гончарук.

В целом ученый во многом не соглашается с официальной наукой. К примеру, он уверен, что ядро Земли состоит не из железа и никеля, а из водорода.

"Я считаю, что центр Земли состоит из водорода. Почему-то весь учёный мир утверждает, что ядро Земли - это железо и никель. Кто-то ещё говорит: а вот Вернадский учил, что там даже урановые соединения. Я говорю: ну и дураки", - заявил Гончарук.

Напомним, выборы президента Национальной академи наук Украины, которую 60 лет возглавлял выдающийся украинский ученый Борис Патон, состоятся 7-9 октября.

Также мы писали, что незадолго до смерти Борис Патон говорил, что, по его мнению, пост президента Национальной академии наук достоин занять вице-президент НАН академик Анатолий Загородный.