Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что все главы стран "Нормандской четверки" подтвердили готовность к проведению встречи в Берлине.

Об этом он сообщил на совместном брифинге в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров "Нормандской четверки". По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече", - сказал он.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Исходя из опубликованных "Страной" документов, стороны не пришли к согласию о проведении встречи лидеров "Нормандской четверки".

Как ранее сообщала "Страна", в России пессимистично оценили встречу советников в Берлине, констатировав, что никаких прорывов на ней не случилось.

Ранее Владимир Зеленский, анонсировал новую встречу советников глав государств "нормандского формата".