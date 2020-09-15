В последнее время ряд членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявили, что "Страна" якобы в интервью с первым заместителем руководителя делегации в ТКГ Витольдом Фокиным вырезала часть его слов про амнистию из согласованного текста, исказив смысл сказанного.

Редакция "Страны" уже неоднократно заявляла о лживости этих обвинений.

Сегодня мы получили комментарий Витольда Фокина, в котором он опроверг, что "Страна" вырезала его слова и заявил, что никаких претензий к редакции относительно текста интервью он не имеет.

"Хотел бы поблагодарить журналистов за профессиональную работу. Никаких претензий к изданию у меня нет", - сказал Фокин.

Он также уточнил, что, когда говорил об искажении его заявлений, имел в виду интерпретации другими СМИ и комментаторами его слов, сказанных в интервью "Стране". "Извратили мои слова представители масс-медиа, которые принадлежат к партии войны", - заявил Фокин "Стране".

Напомним, в интервью Фокин сказал, что особый статус нужно предоставлять всему Донбассу. Также он выступил за полную амнистию и не исключил прямых переговоров с руководителями "ДНР" и "ЛНР".

После чего на него обрушилась волна критики за такие слова. На что он заявлял, что в части, которая касалась ОРДЛО, цитировал положение Минских соглашений.

Также мы писали, что из-за позиции по урегулированию конфликта на Донбассе, высказанной в интервью "Стране" Витольдом Фокиным, его внесли в базу "Миротворца".