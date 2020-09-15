Депутаты Верховной Рады поддержали за основу законопроект президента Владимира Зеленского №3915, который предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения для преступников, которых подозревают в сбыте и обороте наркотиков.

Данное решение нардепы приняли на заседании 15 сентября.

За проект закона проголосовали 246 народных избранников.

Данный закон предлагает избирать меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога для тех, кого обоснованно подозревают в преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, текст данного проекта закона главы государства был опубликован на сайте парламента в конце июля.

Ранее сообщалось, что в июне Зеленский внес в Раду законопроект о судебной реформе.