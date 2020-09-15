Уже к пятнице, 18 сентября, в Украине ожидаются первые заморозки. Температура воздуха ночью местами опустится до нуля градусов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, резкое снижение температуры воздуха в Украине ожидается 18-19 сентября. Причиной заморозков станет вторжение арктического воздуха.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью ожидается до +2...+8 градусов. На поверхности почвы и местами в воздухе - заморозки 0...+3, днем ​​до +9...+15 градусов, в южной части и на Закарпатье ночью до +5...+10, днем ​​до +14...+19 градусов. Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Уточняется, что 18 сентября заморозки будут только на Волыни, во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

По прогнозам синоптиков, 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 ​​сентября начнется постепенное повышение температуры

Напомним, вторник принес Украине комфортное тепло без дождей.

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