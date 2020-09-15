В НАБУ опубликовали материалы, в том числе и видео, по делу о получении взятки народным депутатом Александром Юрченко. По данным следствия, в середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть денег посреднику нардепа. Позднее планировалось осуществить следующий этап спецоперации, но она была прекращена по неизвестным причинам.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует прессс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным ведомства, летом этого года НАБУ стало известно о деятельности организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий и обязанностей депутата Верховной Рады.

Сообщается, что НАБУ внедрило в состав группировки своего агента, который выступил в качестве представителя промышленной компании. Он познакомился с одним из участников преступного формирования. Детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украине является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, с этой целью фигурант дела знакомит детектива с нардепом, которого ведомство именует "депутат Ю". Он в свою очередь попросил "помочь экологии" и дать "плюшки" - под этим депутат имел ввиду получение взятки в сумме $13 тыс. за внесение правок в законопроект и в дальнейшем еще $200 тыс. - для членов профильного комитета.

В пресс-службе ведомства добавили, что в середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - говорится в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

В НАБУ отметили, что поскольку подозрение может подписать только Генеральный прокурор, детективы ведомства по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с руководством Офиса Генерального прокурора 10 сентября прибыли в Офис генпрокурора с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Кроме того был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Тем не менее, руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о необходимости подписания подозрения. Также вечером того же дня было проведено совещание с участием Генерального прокурора, по результатам которого решение о невнесении сведений по делу в ЕРДР.

10 сентября лицу-посреднику (неофициальном помощнику действующего нардепа) сообщено о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины. Также к Генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщение о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 года письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - говорится в сообщении.

Также НАБУ опубликовало видео с материалами, которыми располагает следствие. На нем зафиксированы разговоры детектива с нардепом и его посредником, через которого и проходили переговоры о получении взятки.

Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила помощнику депутата о подозрении в пособничестве в получении взятки.

"По согласованию прокуроров САП с детективами НАБУ сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, который выступил посредником в получении 13 тыс. долларов США за внесение предложений в законопроект, касающийся переработки твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 000 долларов США неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов Комитета для поддержки указанных поправок", - говорится в сообщении.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенного должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

В Высший антикоррупционный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о выходе Александра Юрченко из фракции на время расследования дела о взятке.

Сегодня, 15 сентября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не располагает доказательствами получения взятки народным депутатом Александром Юрченко, поэтому сообщить о подозрении ему пока невозможно.