Неизвестный бросил яйцо в министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Это произошло в понедельник, 14 сентября, перед пресс-конференцией главы Минкульта по поводу 100 дней в должности. Инцидент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что неизвестный молодой человек в бейсболке поджидал Ткаченко у входа в здание. Он метнул в министра яйцо с небольшого расстояния и тут же покинул место происшествия. При этом парень не бежал, а просто шел в ускоренном темпе. Его никто не преследовал.

Сопровождающие Алескандра Ткаченко, которому яйцо с громким треском попало прямо в ухо, поинтересовались, все ли у него в порядке. Утеревшись салфеткой, чиновник проследовал на пресс-конференцию.

"Заходя сюда (на пресс-конференцию - Ред.), мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - прокомментировал случившееся Александр Ткаченко.

Ранее "Страна" писала о том, что министр культуры Ткаченко живет в деревянном особняке на Киевском море за 12 миллионов.

Также мы сообщали, что глава Минкульта Ткаченко анонсировал введение обязательного страхования для журналистов.