Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине зарегистрировали три уголовных производства по делу о "вагнеровцах".

Об этом она рассказала во время выступления в парламенте на сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины.

"У нас есть три дела по "вагнеровцам", - сказала она.

По ее словам, первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ. Также она добавила, что сейчас в рамках дел проводится досудебное расследование.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 россиянина. Сразу же в Беларуси заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 человек, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

В свою очередь ряд политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что наемников выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории.