Сегодня украинский парламент принял изрядно запоздалое постановление о ситуации в Беларуси.

С момента выборов президента этой страны прошло больше месяца. И вот, наконец, Верховная Рада определилась, что демократическими они не были.

Правда, постановление получилось немного уклончивым: прямо назвать Лукашенко нелегитимным, как это сделали в Евросоюзе, Киев не решился. Но акт получился мягко говоря недружественный к нынешнему руководству Беларуси. Которое власть не потеряло и, судя по всему, уже в ближайшие годы останется на месте.

То есть был сделан серьезный шаг к ухудшению отношений с "братским государством" - так Беларусь названа в постановлении Рады.

Это рождает для нас множество проблем. Теперь помимо границы с РФ, Крымом и "горячей точкой" на Донбассе, Украина может получить протяженный кордон еще с одной недружественной страной. Разрушая хорошие отношения с ближайшими соседями - белорусами.

"Страна" разбиралась в последствиях решения Рады.

Что принял парламент по выборам Лукашенко

Полный текст постановления "Страна" уже публиковала.

В нем говорится, что выборы в Беларуси были недемократичными, подсчет голосов проводился непрозрачно, а власти страны применяют репрессивные методы против своих сограждан.

В связи с чем Рада поддерживает санкции, которые Европа ввела против тех, кто фальсифицировал выборы и причастен к разгону протестов и жестоким задержаниям. Правда, это заявление осталось чисто декларативным - фактически Киев к санкциям пока не присоединился.

Отдельно депутаты прошлись по возможности ввести в Беларусь войска России или ОДКБ - Рада выступила против этого. "Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", - заявили парламентарии, характерно поставив "общеевропейскую безопасность" на первое место, а уж украинскую - на второе.

В общем прозвучала своего рода невнятная угроза, которую стоит отнести, конечно, к риторическим приемам.

Также, повторимся, прямо не сказано, что Лукашенко - в глазах Украины нелегитимный президент (хотя это и подразумевается). То есть авторы явно хотел написать компромиссный, с их точки зрения, документ. Тем более, что в Раду вносилось куда радикальное заявление, предложенное депутатами от "Голоса". Где прямо говорится, что Украина не признает Бацьку главой государства.

За постановление "слуги народа" дали только 151 голос, с остальными помогли прозападные фракции - "ЕС", "Голос" и "Батькивщина". То есть уже по этому факту было понятно, что речь о некой солидарности с Евросоюзом, который синхронно с Украиной сегодня осудил белорусское руководство.

И уже тот факт, что постановление появилось только сегодня, говорит о том, что депутаты откладывали этот вопрос, как могли, не желая портить отношений с соседями. Но сегодня все-таки проголосовали - причем с минимальным перевесом в два голоса. То есть голоса под эту "постанову" собирали с большим трудом.

Реакция на критику Беларуси

Почему Рада решила покритиковать Беларусь только сегодня, анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Постановление Рады по Беларуси, безусловно, будет воспринято в Минске как вмешательство во внутренние дела страны. И ещё более ухудшит и без того более чем напряжённые отношения между двумя странами.

Украинская власть это понимала, а потому и тянула больше месяца. Но, по итогу, видимо поддалась консолидированному давлению Запада".

Против постановления выступила фракция "Оппозиционная платформа За жизнь". Депутат от ОПЗЖ Александр Качный с трибуны Рады называл это постановление вмешательством во внутренние дела Беларуси и спросил - как может Рада принимать такое постановление с критикой выборов и насилия в соседней стране, если у нас у самих 500 тысяч жителей Донбасса лишено право голоса, а на улицах процветает насилие в отношении оппозиции и журналистов.

Раскритиковали "постанову" и ряд нардепов от "Слуги народа" (фракция дала всего 151 голос за).

Еще накануне голосования провалить его призвал депутат Максим Бужанский.

"Коллеги, призываю вас не выглядеть смешно и нелепо и воздержаться от поддержки любых постановлений, являющихся вмешательством во внутренние дела суверенной Беларуси.

Единственного государства-соседа, с которым мы умудрились ещё не испортить отношения".

"Приняли постановление по Беларуси. Посоветовали соседям как решать их проблемы. Благо опыт есть. Правда, опыт не как решать проблемы, а как их создавать и жить потом с ними как можно дольше. Но ведь это тоже опыт.

Проголосовал жёлтой (карточкой - Ред.).

Несмотря на призывы борцов за собственное политическое будущее под прикрытием борьбы за счастье белорусского народа.

Проголосовал желтой, т.к. убеждён, что будущее для себя каждый народ должен выбирать сам, а вмешательство во внутреннее дела соседа никогда не приносит пользы ни соседу, ни тому кто вмешивается", - пишет нардеп Данил Гетманцев.

При этом официально это постановление партия "Слуга народа" поддержала, заявляя, что Рада дала "четкую оценку событиям в Республике Беларусь". То есть, официальная позиция партии президента - за это постановление. Но, с учетом недобора, принято оно было минимальным большинством голосов (228) лишь с помощью партии Порошенко и "Голоса". Отметим, что уже не первый раз мы видим такую коалицию "Слуги народа-Порошенко-Голос". В частности, подобным составом голосовался и закон о продаже земли.

Комментируют ситуацию и в соцсетях.

Журналистка "Страны" Олеся Медведева назвала осуждение Минска "верхом лицемерия".

"Верх лицемерия принимать постановление о том, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы и не отражают народного волеизъявления, осуждать насилие, присоединяется к позиции ЕС по санкциям, в то время, когда в Украине:

- не соблюдаются права человека (причём отказ их соблюдать на уровне ООН);

- разгул радикалов, насилие на улицах в отношении журналистов и оппозиции;

- политические дела против неугодных;

- майдан, неконституционная люстрация и амнистия преступников Майдана;

- транспортная и экономическая блокада граждан своей же страны;

- Беларусь является площадкой для переговоров по Донбассу;

- 500 тыс граждан на Донбассе остаются без права голоса на местных выборах.

228 голосов. СН + Порошенко + Голос. Знакомая коалиция? Так уже было да? Уверена, что это тупейшее и недальновидное решение не останется без ответки.

Вот только извилин не хватает подумать про последствия".

Бывший нардеп Виталий Журавский предполагает, что Беларусь без ответа недружественный шаг не оставит.

"В стране вспышка коронавируса, в Кривом Роге под землей вторую неделю бастуют шахтеры, на западе страны – наводнения, а парламент всерьез дискутирует о ситуации в Беларуси.

Заявление вздумали принимать. Хватит уже лезть в чужие дела! Сейчас Беларусь включит ответку и прикроет нам свои рынки. А завтра украинские экспортеры, которых вы загоняете в убыток, выйдут под парламент и спросят с вас! Вы этого добиваетесь? Пусть внешней политикой занимается Министерство иностранных дел! У нас хватает внутренних проблем".

"Поср@лись с последней дружественной страной", - пишет адвокат Татьяна Монтян.