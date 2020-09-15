После того как хасиды стали массово пытаться прорваться в Украину через границу с Беларусью, украинский МИД обратился к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - сообщили в МИД Украины.

По данным ведомства, в течение последних суток на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош га-Шана.

МИД Украины обратился к иностранцам и лицам без гражданства с заявлением о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины, а также напомнил, что временные ограничения на въезд в страну действуют до 28 сентября. Кроме того, ведомство попросило путешествующих уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

Напомним, Украина ограничила въезд иностранцев на период с 28 августа по 28 сентября. Мы писали о том, кого из иностранцев не касается запрет на въезд в Украину.

Также "Страна" писала о том, что на границе Беларуси и Украины застряли уже полторы тысячи хасидов.