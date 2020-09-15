В Николаевской области пограничники задержали беженцев из Гвинеи, которые добрались до украинского берега Черного моря на спасательном круге.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что нелегалы задержали иностранцев когда те шли по обочине автодороги в Очаковском районе.

"Как стало известно впоследствии, эти "путешественники" до этого находились на иностранном судне, которое накануне прибыло из Гвинеи в пункт пропуска "Днепро-Бугский МТП". Тогда, во время оформления судна пограничники и обнаружили этих трех нелегальных мигрантов без документов, удостоверяющих личность. Они, якобы, тайно попали на судно и скрывались на нем. Пограничники не пустили их схода на берег и до отправления судна они находились под охраной", - говорится в сообщении.

Иностранцы рассказали пограничникам, что они пробрались на судно, когда оно загружалось в порту Гвинеи. По словам нелегалов, им пришлось три недели скрываться в палубном кране, в носовой части корабля и в спасательной шлюпке. Когда не удалось попасть на территорию Украины через порт, после отхода судна в обратном направлении, решили спрыгнуть с теплохода.

"Уже вечером, во время следования по Днепро-Бугскому лиману в Черное море, нелегалы ​​воплотили свой план, прихватив спасательный круг. Так им удалось добраться до украинского берега", - добавили в ведомстве.

На данный момент иностранцы задержаны и доставлены в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

Напомним, недавно прокуратура Киева сообщила о подозрении двум людям, которые переправляли нелегалов из России через Украину в страны Европейского Союза. Они на собственных машинах доставляли мигрантов в арендованные квартиры, обеспечивали их проживание, быт и питание.

Ранее мы писали, что иностранцы без удостоверяющих личность документов смогут узаконить свое нахождение в Украине при условии проживания на ее территории не менее двух лет.