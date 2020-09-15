Правительство Румынии продлило на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Таким образом запрет на въезд в страну для иностранцев продлевается еще на месяц. Об этом сообщается на странице посольства Румынии в Украине в соцсети.

"Информируем, что в соответствии с решением правительства Румынии, с 15.09.2020 г. продлено на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - говорится в сообщении румынских дипломатов.

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