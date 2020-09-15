На заседании во вторник, 15 сентября, депутаты Верховной Рады отменили норму об обязательном предоставлении справок о судимости кандидатами в депутаты на местных выборах.

Законопроект №3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины об упрощении условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" поддержали 317 нардепов.

Отметим, что ранее в Избирательном кодексе, в статье 222, содержалась норма, в соответствии с которой при регистрации кандидаты в депутаты Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов должны были предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса. Сегодня Рада эту норму из Избирательного кодекса исключила.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, чем займется Рада на этой неделе.

Также мы сообщали, что Рада 15 сентября осудила выборы в Беларуси и потребовала не вводить туда войска РФ.