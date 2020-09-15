Заболевший коронавирусом и госпитализированный мэр Харькова Геннадий Кернес выразил уверенность, что вскоре пойдет на поправку и поблагодарил харьковчан за поддержку.

Такое сообщение появилось на его странице в соцсети.

"Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку. Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю!" - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в горсовете Харькова подтвердили, что у городского головы коронавирус и воспаление легких.

В субботу, 12 сентября, появилась информация о том, что Кернес не появлялся на публике со Дня города Харькова, 23 августа. Тогда он участвовал в церемонии открытия нового фонтана, на которую пришло много горожан.

Уже 14 сентября городской совет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Однако чем болен мэр Харькова там не уточнили. В тот же день руководитель пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко заявил "Стране", что у Кернеса есть "некоторые проблемы со здоровьем", но он не находится в коме.