На границе с Беларусью к 15 сентября застряли полторы тысячи хасидов. Они направлялись в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, несмотря на карантин, но в итоге их не впустили украинские пограничники.

Ранее Украина сообщала о том, что массового паломничества в условиях карантина не будет. Кроме того, Израиль находится в "красном списке" МИД Украины по распространению коронавируса.

Несмотря на это более тысячи хасидов с детьми пытаются все-таки попасть в Умань к 18 сентября, чтобы встретить религиозный праздник на могиле своего святого - цадика Нахмана.

Разбирались, что сейчас происходит на границе и почему возникла такая ситуация.

Что происходит на границе

Хасиды начали съезжаться на пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области еще 14 сентября. Белорусская сторона их пропустила, а украинская нет. К паломникам вышел глава Государственной погранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он показал постановление Кабмина, которое касается ограничения въезда иностранцев с 00.00 28 августа до 00:00 28 сентября текущего года.

Дейнеко сообщил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

В итоге группа паломников осталась в межграничной зоне, поскольку они рассчитывали все равно попасть в Украину.

Паломники на границе

Хасиды остались ночевать на улице, на чемоданах. 15 сентября в пункт пропуска на границе подъехали новые паломники и число ожидающих въезда выросло до 690.

Среди находящихся на границе людей есть много детей. Кадр из видео

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - примерно 600 иностранцев", - сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Пограничники заявили, что не допустят нарушения границы. Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" ограничили из-за того, что значительное число хасидов расположились на проезжей части, блокируя движение автомобилей.

Кордон усилили подразделениями Нацполиции и Нацгвардии. Для проведения воздушного мониторинга пограничники задействовали вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы.

При этом некоторые люди начинают пытаться обойти кордоны. Так, под "Новыми Яриловичами" задержали хасида, который пытался незаконно перейти границу по "зеленке". Его выдворили назад.

Пограничники назвали ситуацию контролируемой. Однако позже заявили, что хасиды начали прибывать еще на один пункт пропуска с Беларусью - "Дольск", расположенный на Волыни.

На границу стянули дополнительные силы

Сами же иудеи танцуют и поют песни перед украинскими силовиками.

Застрявшие говорили, что в Украину изначально обещали пропустить 3 тысячи хасидов.

"Я не знаю, кто кому обещал пропуск 3 тысяч граждан, есть постановление Кабмина, которое четко запрещает въезд иностранных граждан на территорию Украины", - отвечали пограничники.

Хасиды пока уезжать домой не спешат и надеются, что их все-таки впустят.

В Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана из Бреслава попросили Владимира Зеленского сделать исключение для паломников.

"Они сидят там без пищи и воды. Просим впустить в Украину хасидов, застрявших на границе, и позволить отпраздновать Новый год на могиле Рабби Нахмана", - обратился к власти глава Фонда Натан Бен Нун.

Что предпринимают в Украине и Беларуси

Украинские пограничники вместе с погранотрядом Беларуси поддерживают контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Владимиру Зеленскому, который находится с официальным визитом в Австрии, уже доложили о ситуации с паломниками. Он обговорил ситуацию с главой погранслужбы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которому сообщили, что около 700 человек, среди которых более 100 детей, находятся в пункте пропуска "Новые Яриловичи"-"Новая Гута" в ожидании пропуска украинской стороной, распорядился оказать помощь застрявшим.

В пункте пропуска в Черниговской области

В межграничной зоне развернуты отряды быстрого реагирования Белорусского общества Красного креста (БООК). Они развернули палатку, предлагают одеяла и теплый чай.

"В настоящий момент сотни людей, в том числе с маленькими детьми, находятся в режиме ожидания, не имея достаточных ресурсов к обеспечению базовых потребностей", - сообщает пресс-служба Белорусского общества Красного креста на своей странице в Facebook.

На место приезжал губернатор Гомельщины Геннадий Соловей. О подобных шагах со стороны Украины ничего неизвестно.

После сложившейся ситуации на границе Киев попросил Беларусь не оформлять иностранцев, которые не попадают под категорию исключений, на выезд в Украину.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к Владимиру Зеленскому с призывом пропустить людей. Об этом говорится в официальном письме министра.

По словам Дери, на границе скопились большие группы мужчин, женщин и детей, которые оказались в "нечеловеческих условиях".

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте... обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме.

Почему в Украине ажиотаж с хасидами

Власть тянула с официальным запретом на празднование Рош ха-Шана в этом году. В июле был принят рекомендательный документ МИД, где предписывалось ограничить въезд иностранцам. Мэр Умани Александр Цебрий преждевременно обрадовался запрету на въезд, поздравляя жителей с тем, что в этом году не будет армии паломников, которые могут ухудшить эпидситуацию в Черкасской области.

Правда, оказалось, что данное решение не имеет силы и не носит официальный характер. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал провести несколько комиссий, чтобы подробно изучить вопрос с приездом паломников. На предложение одного из депутатов запретить въезд хасидов он отвечал, что "еще есть время". Тем временем Израиль оказался в красной зоне по распространению Covid-19.

А мэр Умани даже приезжал под Офис президента в Киев с раскладным стулом и спальным мешком, и две ночи ночевал на Банковой Правда, с президентом так и не встретился.

В итоге 26 августа Кабмин принял постановление, которое реально запретило въезд всем иностранцам в страну с 28 августа. А Владимир Зеленский заявил, что празднование в Умани в этом году невозможно.

В постановлении правительства оказался ряд лазеек, которые позволили почти 98% желающих иностранцев пересечь границу уже 29-30 августа, несмотря на действующий запрет.

Естественно, часть желающих отпраздновать Рош ха-Шана успела въехать в Украину. Что касается группы паломников, которые ехали через Беларусь, то в фонде имени Раби Нахмана из Бреслава объяснили сложившуюся ситуацию недоразумением.

"Белорусские пограничники заявили, что не существует запрета на въезд и выезд. Но из-за языкового барьера паломники не поняли, что эта информация касается только страны Беларусь", - сообщили в фонде.

Об этом же говорят и сами паломники.

"Произошло недоразумение. Мы все понадеялись на то, что сможем через Беларусь попасть в Украину. Мы ежегодно приезжаем в Умань и просим понять нас. Рош ха-Шан - это главный праздник, потому что так сказал Рабби Нахман. Для нас его слова важны. Празднование иудейского нового года - Рош ха-Шана - предстоит на могиле верховного раввина-учителя", - рассказал Давид из Израиля.

При этом в Умани не обходится без инцидентов. Некоторым паломникам не понравились карантинные ограждения на могиле Цадика Нахмана и они устроили разгром, снося ограждения. Зачинщиков выдворили из страны.

Не обходится без неприязни местных жителей. На некоторых магазинах появились таблички с отказом обслуживать паломников.

Что касается коронавируса, то его выявили у восьмерых хасидов. После этого в городе обещали развернуть инфекционный госпиталь.

В местах проведения праздничных мероприятий на территории мемориального комплекса, а также в местах компактного проживания паломников-хасидов в Умани организовано дежурство 4 стационарных постов и установлены 5 контрольно-пропускных пунктов для проведения дезинфекции.

Возле водоема, который будет использоваться паломниками во время религиозных обрядов, дежурят спасатели.

Спасатели подготовились к празднованию хасидами Рош-ха-Шана. Фото: ГСЧС