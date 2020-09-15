Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на границе с Беларусью, где застряли уже полторы тысячи паломников-хасидов. По словам главы ведомства, ситуация контролируемая, для обеспечения порядка задействованы вертолеты и беспилотники.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что у пограничников достаточно сил и средств для контроля обстановки на границе с Беларусью.

"По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи", - говорится в сообщении.

Дейнеко отметил, что хасидам со ссылкой на постановление Кабинета министров объяснили, почему им запрещен въезд в Украину. По данным ведомства, к 07:00 вторника на границе со стороны Беларуси находились 690 человек.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - примерно 600 иностранцев", - сообщил глава Госпогранслужбы.

Он добавил, что на обеспечение порядка брошен резерв Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и силы Сумского пограничного отряда.

Кроме того, для проведения воздушного мониторинга границы пограничники задействовали вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы.

"Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов. Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется", - добавили в ОП.

Напомним, во вторник утром, 15 сентября, на границе с Беларусью не оставляют попытки попасть в Украину уже более тысячи хасидов, которые направляются в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана. В связи с этим движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным.

Тем временем у уже прибывших в Умань хасидов начали выявлять коронавирус. На прошлой неделе Covid-19 подтвердился у 10 паломников.