Компания "Смартленд", победитель в аукционе по продаже государственного пакета акций киевской гостиницы "Днепр", оплатила покупку - в госбюджет 14 сентября поступили 1,111 млрд грн от приватизации.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

Таким образом ООО "Смартленд" выполнило все условия для получения права собственности этого актива. Сам победитель аукциона и средства прошли проверку на соответствие требованиям законодательства, ее результаты были положительными.

В Фонде заявили об успешном привлечении инвестиций через приватизацию по новым правилам Также сообщается, что с начала года Фонд провел уже 1 548 аукционов на общую сумму почти 2 млрд грн.

Напомним, аукцион по продаже киевской гостиницы "Днепр" состоялся летом этого года. Победителем стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Броварах. Она занимается передачей в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Затем стало известно, что основателем "Смартленда" был игрок в покер Ванхапелто Петтери.

В то же время, по другим данным, реальным владельцем отеля стала группа российских бизнесменов, интересы которых в Украине лоббирует Борис Баум, советник Офиса президента по вопросам игорного бизнеса.

После информации в СМИ о том, что к покупке столичного отеля "Днепр" могут иметь отношение российские структуры, Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств ООО "Смартленд".