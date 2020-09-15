Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать помощь хасидам, которые "застряли" на белорусско-украинской границе без воды и еды.

Об этом сообщается Telegram-канал "Пул первого" во вторник, 15 сентября.

"Пребывание паломников в нашей стране изначально на контроле президента. Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете Беларуси сегодня сообщили, что более 700 человек, среди которых более 100 детей, находятся в пункте пропуска "Новые Ярыловичи"-"Новая Гута" в ожидании пропуска украинской стороной.

Кроме того, отряды быстрого реагирования Белорусского общества Красного креста (БООК), в настоящий момент, развернуты в межграничной зоне между Беларусью и Украиной вблизи пункта пропуска "Новая Гута".

"В настоящий момент сотни людей, в том числе с маленькими детьми, находятся в режиме ожидания, не имея достаточных ресурсов к обеспечению базовых потребностей", - сообщает пресс-служба БООК на своей странице в Facebook.

По их данным, волонтеры "предложили людям, оказавшимся в уязвимой ситуации, одеяла, а также разместили отапливаемую палатку. В первую очередь помощь оказывалась детям, пожилым людям и людям с инвалидностью, также был организован пункт обеспечения водой и тёплым чаем.

Отмечается, что БОКК развернул на месте событий силы отрядов в ночь с 14 на 15 сентября. "При необходимости, волонтёры также предлагали желающим продукты питания быстрого приготовления. В нескольких случаях оказывалась и первая помощь", - добавили в БОКК.

Напомним, сегодня утром на границе с Беларусью насчитывалось несколько сотен хасидов. В связи с этим движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Ярыловичи" было уже ограничено.

Через несколько часов стало известно, что количество хасидов-паломников там увеличилось до 1 500. Международный благотворительный фонд имени Раби Нахмана обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать исключение и разрешить хасидам на несколько дней посетить Умань, так как они находятся без еды и воды на границе.

В ответ на это глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко доложил Зеленскому о происходящем на границе с Беларусью. По его словам, ситуация контролируемая, для обеспечения порядка задействованы вертолеты и беспилотник. Также он добавил, что Госпогранслужба вместе с Госпогранкомитетом республики Беларусь обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.