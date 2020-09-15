Сегодня, 15 сентября, в Европарламенте произошел курьезный случай. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель оговорился, выступая перед депутатами.

Он назвал главу Беларуси Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины", что вызвало смех в зале.

"Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины", - заявил он.

Но услышав смех в зале Жозеп Боррель тут же поправился: "Конечно, Беларуси, и о чем я только думал".

Он добавил, что Евросоюз не признал выборы в Беларуси, а значит, не признает и легитимность президента Александра Лукашенко, как передает ТАСС.

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