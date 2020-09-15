Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после отравления был госпитализирован в берлинской клинике Charite, опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы.

Публикация появилась на странице политика во вторник, 15 сентября.

Оппозиционер поделился своими впечатлениями от последствий, которые принесло в его жизнь отравление.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Политик также прикрепил фотографию, на которой он, в окружении своей жены, Юлии, а также детей, Дарьи и Захара, сидит на больничной койке в своей палате.

Напомним, политику стало плохо 20 августа на борту самолета. Его в тяжелом состоянии поместили в больницу Омска, а через два дня его вывезли в Берлин и положили в клинику Charite.

Независимые лаборатории Франции и Швеции, вслед за немецкими экспертами, пришли к выводу, что Навального отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политика полностью отключили от аппарата искусственной вентилляции легких, он самостоятельно встал с кровати и пробует немного ходить.

Ранее мы писали, что Навальный отказался сотрудничать с Россией, которая предложила Германии провести совместное расследование его отравления.