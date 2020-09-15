Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла постановление о том, что выборы в Беларуси, которые прошли еще 9 августа, были сфальсифицированы и не отражают народного волеизъявления, осуждается насилие, присоединяется к позиции Евросоюза по санкциям против республики.

За проголосовали 228 нардепов - на два больше необходимого минимума.

Отметим, что в данном заявлении не говорится, признают ли действующего президента Александра Лукашенко победителем на выборах. Однако говорится, что выборы прошли непрозрачно и "не отображают реального волеизъявления белорусских граждан". Поэтому Украина их демократическими не считает.

"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы", - говорится в заявлении.

Также в заявлении добавили, что поддерживают европейские санкции против белорусского руководства. Однако нет призыва ввести их от имени Киева.

В то же время речь идет о том, что Киев не приемлет введения в Беларусь войск России или ОДКБ, членом которого является Минск.

"Считаем недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", - говорится в постановлении.

Отметим, что без рассмотрения осталось более радикальное заявление Рады, предложенное депутатами от "Голоса". Где прямо говорится, что Украина не признает Лукашенко президентом.

Полный текст заявления:

Заявление Верховной Рады Украины по ситуации в Республике Беларусь

Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей.

Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключения, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

Все это дает основания считать, что официально обнародованы результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан.

Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза по недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применения насилия против протестующих.

Верховная Рада Украины требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследования как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти и имеют собственную альтернативную точку зрения.

Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы.

Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В этой связи мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси.

Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы родственные исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета.

Считаем недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов.

Данное постановление прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Его принятие, безусловно, будет воспринято в Минске как вмешательство во внутренние дела страны. И еще более ухудшит и без того более чем напряженные отношения между двумя странами.

Украинская власть это понимала, а потому и тянула больше месяца. Но, по итогу, видимо поддалась консолидированному давлению Запада.

Против постановления выступила фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". Депутат от ОПЗЖ Качный с трибуны Рады называл это постановление вмешательством во внутренние дела Беларуси и спросил - как может Рада принимать такое постановление с критикой выборов и насилия в соседней стране, если у нас у самих 500 тысяч жителей Донбасса лишено право голоса, а на улицах процветает насилие в отношении оппозиции и журналистов.

Также не голосовали и многие "Слуги народа" (фракция дала всего 151 голос).

И постановление было принято лишь при поддержке партии Порошенко и "Голоса". Как, впрочем, бывало уже не раз.

Но даже с их помощью наскребли всего 228 голосов.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую - 10,09%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования. После чего оппозиционный кандидат инициировала в республике создание Координационного совета по передачи власти.