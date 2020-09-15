В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что российские спецслужбы планируют собирать данные украинцев, пользующихся соцсетью "Вконтакте", доступ к которой теперь возможен через мобильное приложение без использования VPN.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны", - заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Также он высказал убеждение, что приложение "Вконтакте" используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. По словам Демедюка, также через соцсеть спецслужбы РФ планируют распространять дезинформацию для воздействия на общественное мнение и манипулирования им.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель секретаря СНБО.

Сообщается, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "Вконтакте".

Напомним, "Страна" разбиралась, правда ли, что в Украине снова заработал Вконтакте и надолго ли это.

Также мы писали о том, что Минкульт анонсировал новые меры к "Вконтакте" из-за возобновления работы соцсети в Украине.