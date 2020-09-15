Полиция Днепропетровской области задержала двоих братьев по подозрению в совершении двойного убийства, которое произошло на рассвете понедельника, 14 сентября. Как уточняют в полиции, между группой молодых мужчин возник конфликт, в ходе которого подозреваемые смертельно ранили своих оппонентов 23 и 29 лет. Сами нападавшие также получили ранения и обратились в травмпункт.

Конфликт произошел между двумя компаниями во время застолья. Якобы одна мужская компания начала ухаживать за женщинами из другой компании. Мужчины отправились выяснять отношения на окраину города и открыли стрельбу. В результате один из них получил огнестрельное ранение в шею, а второй - сквозное в грудную клетку. Брат одного из раненых доставил пострадавших на авто в больницу и сбежал. Медики говорят, что мужчины, которых они обнаружили в машине, уже были без признаков жизни.

"Пациенты без признаков жизни были доставлены с огнестрельными ранениями. У одного огнестрельное ранение шеи, у второго - огнестрельное ранение сквозное грудной клетки. Судя по состоянию, это произошло не более часа до этого", - говорит глава Никопольскои городской больницы №1 Александр Саморуков.

По данным СМИ, подозреваемые в совершении убийства сами сдались полиции.

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