В среду, 30 сентября, отмечают день ангела Веры - в честь одной из дочерей святой мученицы Софии, жившей во времена Римской империи. Обладательницам имени приписывают надежность, основательность и устойчивость.

Собрали информацию о святой, значении имени и поздравления с открытками, которыми можно поздравить именинниц.

В отдельном материале С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Что можно и нельзя делать, поздравления и картинки

Характер и значение имени

Вера с детства растет добрым ребенком, который отличается умением находить общий язык со сверстниками и старшими. Ей свойственно уходить глубоко в себя, серьезно размышляя о насущных вопросах. Это выдает в ней человека с аналитическим складом ума. Обычно девочка - прилежная ученица и послушная дочь. Ей хорошо даются как точные, так и гуманитарные науки. С возрастом могут проявится нарушения сна или тревожные состояния.

Православный богослов Павел Флоренский так писал о характере девушек с именем Вера: "Ее натура отличается честностью, и честность, кроме того, есть первая заповедь Веры...".

Считается, что Вера выбирает жизненный путь наперекор рассудку. Иногда имя накладывает отпечаток и делает женщину несколько замкнутой и углубленной в себя, с противоречивым и сложным характером. Зато Веру отличают четкие действия и выверенные поступки. Эта ясность наделяет облик Веры нежностью и внутренней интуицией.

Вера жертвенная и страстная одновременно. В числе ее главных добродетелей - прямота, огромная верность, уравновешенность.

Кем была мученица Вера

Вера - раннехристианская мученица, которая вместе с матерью Софией и сестрами - Надеждой и Любовью жила в Римской империи во 2-м веке нашей эры. Известно, что мать девочек была уроженкой Милана, но после смерти мужа она с детьми осела в Риме. Каждая дочь воспитывалась в христианской вере, а имена девочкам давались из числа главных добродетелей - надежды, веры и любви.

Римское правительство во главе императора Адриана преследовало верующих в Христа. Нередко людей истязали, пытали, заставляя отказаться от своей религии. Вера была старшей из сестер - ей было 12 лет. Девочку вначале арестовали, а после умертвили на глазах матери за отказ почитать языческую богиню Артемиду. Трагическая судьба прославила мученицу - церковь причислила Веру к лику святых и сегодня по молитвам к ней происходят разнообразные чудеса.

Особо почитают святую девушки, нареченные именем Вера (калька от греческого имени Пистида - от слова "пистис" - вера). Имя прижилось в Украине и западной Европе, где оно заимствовано из русского языка либо из латинского, где vera означает истинная.

Открытки и поздравления

Пусть искренние люди окружают в День ангела и наполняют жизнь счастьем!

Дорога Віра, вітаю тебе зі святом. Бажаю завжди вірити в себе та свої сили. Нехай по життю супроводжує тебе вдача, нехай яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я.

Желаем искренне удачи,

Чтобы легко решать задачи.

Пусть Верочке всегда везет,

И каждый день любовь несет!

Пусть любимые и дорогие сердцу люди всегда будут с тобой рядом!

Вірочка, щастя тобі і успіху,

У свято чудове - веселощів і сміху!

Щаслива будь і в родині, і в роботі,

Нехай радість перевищує всі турботи.

Милая Вера, дорогая и любимая! Достигай всяческих высот в карьере и оставайся преданной своим жизненным целям!

С именинами, Верочка, пусть твое имя, наполненное нежностью и чувственностью вспоминают с трепетной любовью!

Вера, желаю радости без края,

Жить счастливо, горя не зная,

Пусть к тебе сегодня ангел-хранитель придет,

И самое лучшее в твой дом принесет!

Веруся, тебе з Днем янгола сьогодні вітаю,

Усіх земних благ тобі бажаю,

Щоб Ангел летів завжди поруч із тобою,

Оберігав твоїх рідних, і вказував шлях вірний!

Пусть в жизни воплотятся все мечты,

Чтобы счастливой ощутила себя ты,

Чтоб радостной всегда была

И все наладились твои дела!

Верочка, пусть к тебе любовь придёт большая —

С именинами, наша родная!

Вера, моя милая подруга, пусть День ангела подарит радость без меры, уют и покой в доме и благополучие на работе.