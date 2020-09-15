Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел Covid-19, медики выявили у него воспаление легких. В то же время в горсовете опровергают информацию, что глава города находился в коме.

Об этом на брифинге во вторник, 15 сентября, заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко

"Он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванное им двустороннее воспаление легких. Ни о каком отеке мозга, ни о какой коме речь не идет", - пересказал чиновник свой разговор с Кернесом.

Представитель горсовета также рассказал о реакции Кернеса на фейки о его впадении в кому.

"Очень много и очень громко смеялся по поводу того, что было распространено в интернете... Он все читает, все видит, все это у него вызывает саркастическую улыбку", - сказал глава департамента.

Сидоренко уточнил, что говорил с Кернесом вечером в понедельник, 14 сентября, в 17-й больнице, где и госпитализирован городской голова. Представитель горсовета добавил, что состояние мэра Харькова стабильно тяжелое.

Напомним, в субботу, 12 сентября, появилась информация о том, что Кернес не появлялся на публике со Дня города Харькова, 23 августа. Тогда он участвовал в церемонии открытия нового фонтана, на которую пришло много горожан.

Уже 14 сентября городской совет официально подтвердил, что Кернес находится на больничном. Однако чем болен мэр Харькова там не уточнили. В тот же день руководитель пресс-службы горсовета Юрий Сидоренко заявил "Стране", что у Кернеса есть "некоторые проблемы со здоровьем", но он не находится в коме.

Ранее "Страна" разбиралась в истории с болезнью мэра Харькова.