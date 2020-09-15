Разработанные в Китае вакцины от коронавируса Covid-19 могут быть доступны уже в ноябре.

Об этом сообщила главный эксперт по биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) в Гуйчжэнь, передает "Интерфакс-Украина".

"Третья фаза клинических испытаний прошла успешно, и вакцина может быть доступна для широкой общественности в ноябре или декабре", - заявила она.

По словам эксперта, она сама прошла вакцинацию одним из экспериментальных препаратов в апреле и не заметила каких-либо побочных эффектов.

Четыре китайские вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии клинических испытаний, три из них уже были предложены в рамках программы экстренного использования, начатой в июле.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

Ранее "Страна" писала о том, что Великобритания приостанавливала испытания вакцины от Covid-19 из-за побочного эффекта.

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