После взрыва на газопроводе в Чабанах Киевской области, который произошел минувшей ночью, газ не перекрывали около двух часов - никто не мог взять на себя ответственность за это решение.

Об этом "Стране" сообщил местный житель Сергей Цюпа.

"Был очень громкий звук, звук взрыва, а после этого началось (землетрясение), которое продолжалось более двух часов", – рассказывает Цюпа.

Дом Сергея расположен в 300 метрах от места взрыва. По словам мужчины, запаха газа не чувствовался. Но он сразу понял, что это взорвался газ, так как проживает в Чабанах всю жизнь и знает, что в месте, где произошел взрыв, лежит газовая труба.

"Самое страшное было после взрыва. Началась капитальная вибрация, все двери в доме двигались в разные стороны. На втором этаже потрескались стены. Схватили с женой все, что было, оделись на босую ногу и выбежали на улицу. Я еще успел написать пост в Facebook, чтобы соседи эвакуировались, а то они все вышли на улицу и стояли курили сигареты", – рассказывает очевидец.

Происшествие мужчина связывает с тем, что труба, по которой протекает газ, устарела.

"Трубе уже более 60 лет. Уже пришло ее время", – заявил Цюпа.

Сергей возмущается, что спасатели приехали очень поздно: в газовой службе трубку не брали, по единому номеру экстренной службы трубку не брали, ответили только в полиции.

"С момента моего первого звонка до момента перекрытия газа прошло почти два часа, это нонсенс. Никто не мог взять на себя ответственность перекрыть газ", - сказал мужчина.

По данным ГСЧС, по состоянию на 10:00 для проведения работ привлечено 6 человек и 4 единицы техники Боярского производственного линейного управление магистральных газопроводов. Подъездные дороги в месту происшествия перекрыты. Сотрудники полиции предупредили, что проход также запрещён.

"Стране" удалось при помощи квадракоптера удалось с высоты птичьего полета рассмотреть место взрыва.

Рядом с местом взрыва дежурит машина пожарной службы. На месте работает восемь человек. Вокруг раскопан огромный котлован. Отсутствует кусок трубопровода длинной более 8 метров. Из земли торчит два конца трубы - они чем-то перемотаны. Работы продолжаться.

Напомним, спасатели заявили, что причиной взрыва в Чабанах Киевской области стала разгерметизация магистрального газопровода.

Также мы сообщали, что на возобновление работы магистрального газопровода в Чабанах, где из-за разгерметизации трубы произошел взрыв, уйдет 2-3 дня.