Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не располагает доказательствами получения взятки народным депутатом Александром Юрченко, поэтому сообщить о подозрении ему пока невозможно.

Об этом глава Офиса генпрокурора заявила с трибуны Верховной Рады Украины во вторник, 15 сентября.

"Если есть основания и у меня будет достаточно доказательств, у меня есть смелость принимать соответствующие решения... По моему мнению, без установления фактов использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, сообщить кого-либо за совершение такого преступления невозможно", - сказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, материалы, которыми сейчас располагает возглавляемое ею ведомство, не содержат никаких оснований для возбуждения уголовного дела в отношении нардепа Юрченко.

"Вчера я получила письмо от руководства НАБУ без материалов уголовного производства в 17:20. Мы готовы, прокурор САП и я лично тщательно изучить материалы уголовного производства, отработать их, если необходимо, дать указания, которые надо сделать. Если будет достаточно оснований, я это сделаю и сообщу", - сказала глава Офиса генпрокурора.

Она добавила, что покрывать кого-либо не намерена.

"Но манипулировать и продавливать и обсуждать с вами уголовные дела, о которых пишут СМИ - это неправильно и так не может быть", - отметила Венедиктова.

Слова о деле Юрченко были сказаны в 10:53. Видео: YouTube/ RadaTVchannel

Ранее мы сообщали, что детективы НАБУ проводят досудебное следствие по факту возможного получения взятки Юрченко. Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о выходе Александра Юрченко из фракции на время расследования дела о взятке.