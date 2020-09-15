На границе Беларуси и Украины застряли полторы тысячи хасидов, которые направляются на празднование еврейского нового года Рош-ха-Шана. В связи с этим в Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана просят президента Украины Владимира Зеленского сделать исключение и разрешить им на несколько дней посетить Умань, так как хасиды-паломники находятся без еды и воды на границе.

Об этом "Стране" сообщили в самом фонде имени.

Среди находящихся на границе людей есть много детей и женщин. Все они планировали попасть в Умань.

"Хасиды, застрявшие на границе, объясняют, что такая ситуация сложилась из-за недоразумения. По их словам, белорусские пограничники заявили, что не существует запрета на въезд и выезд. Но из-за языкового барьера паломники не поняли, что эта информация касается только страны Беларусь", - сообщили в Фонде.

В связи с ситуацией, Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана просит Зеленского сделать исключение и разрешить им всего на несколько дней посетить Умань.

"Они сидят там без пищи и воды. Просим впустить в Украину хасидов, застрявших на границе, и позволить отпраздновать Новый год на могиле Рабби Нахмана", - обратился к власти президент Фонда Натан Бен Нун.

Напомним, сегодня утром на границе с Беларусью насчитывалось несколько сотен хасидов. В связи с этим движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" ограничено.

Также мы сообщали, что в Черкасской ОГА вместе с полицией разрабатывают единые правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и безопасности украинцев и иностранцев, которые будут находиться в Умани во время Рош Ха-Шана.