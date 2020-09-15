НАБУ до сих пор не передало материалы производств в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и ряда судей этого же суда.

Об этом Венедиктова заявила 15 сентября в ходе выступления в Верховной Раде.

Так, по слова генпрокурора, антикоррупционные органы не спешат передавать ей материалы производств, а рапорт касаемо отстранения судей ей пришлось запрашивать самостоятельно.

"Мы все помним супермедийний кейс НАБУ и САП по мотивам пленок ОАСК. Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. Как рьяно писалось тогда, что Венедиктова что-то блокирует, возникла даже запись в СМИ с разговорами прокуроров - и что дальше? Ходатайство об отстранении судей были направлены мной в Высший совет правосудия по рапорту прокурора САП, рапорт я сама запросила - материалов от НАБУ до сих пор у меня на столе нет. Когда мы говорим об арестах, отправлении в тюрьму людей с особым статусом - а судьи имеют статус и судейские гарантии - без материалов производств это невозможно", - заявила Венедиктова.

Напомним, в июле 2020 года НАБУ сообщили, что объявили подозрение председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям.

"Страна" подробно разбиралась в этой истории и писала о том, почему НАБУ и Офис генпрокурора атаковали ключевой суд Киева.