Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что присвоение конфликту на Донбассе статуса "замороженного", по примеру Приднестровья или Абхазии, невозможно, в том числе и из-за гуманитарной катастрофы в оккупированном регионе.

Об этом глава государства рассказал в интервью газете Wiener Zeitung.

"Да, я знаю, что есть некоторые, кто высказался бы за то, чтобы Донбасс стал своеобразным Приднестровьем или Абхазией. Однако он гораздо больше. Там проживает три миллиона украинцев, то есть больше жителей, чем в некоторых европейских странах. Многие из этих людей больны коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, могут видеть, как живут украинцы по ту сторону фронта - а именно лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе плохая ситуация: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, могут также возникнуть беспорядки", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, не проще ли будет "заморозить" вооруженный конфликт на Донбассе.

Президент Украины добавил, что возникновение внутреннего конфликта на Донбассе может иметь слишком высокую цену.

"Там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что они празднуют такие праздники, как День независимости Украины. Наши военные, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьме вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые мыслят проукраински", - заявил он.

Напомним, недавно в Берлине прошла встреча советников глав стран "Нормандской четверки", посвященная ситуации на Донбассе. Российская сторона оценила переговоры пессимистично, однако в Офисе президента Украины заявили об их результативности, в частности касательно вопроса перемирия.

При этом по данным "Страны", ни о чем значительном в Берлине сторонам договориться не удалось.