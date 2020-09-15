В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 285 человек. Кроме того, в столице за последние 24 часа, зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с Covid-19, от болезни скончались 11 человек. Предыдущим максимальным показателем было девять смертей, о которых мы сообщали 28 августа.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным Кличко, всего коронавирус унес жизни 283 киевлян. Выздоровели от Covid-19 5 385 жителей Киева, из них 59 - в течение прошлых суток. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 17 714.

Среди новых заболевших:

171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет,

106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет,

4 девочки от 6 до 17 лет,

4 мальчика от 1 года до 15 лет.

Среди зараженных - 17 медиков. В больницы столицы вчера попали 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском - 70, в Деснянском - 39, Оболонском районе - 37 случаев.

Напомним, вчера мы сообщали, что в Киеве в два раза увеличилось число закрытых на карантин школ.

Также писали, что с понедельника, 14 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, которое будет действовать в ближайшие две недели. Столица попала в оранжевую зону, а это значит, что вступают в силу новые ограничения, о которых подробнее можно почитать в нашем материале.