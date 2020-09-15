На возобновление работы магистрального газопровода в Чабанах, где из-за разгерметизации трубы произошел взрыв, уйдет 2-3 дня. На транзит газа в ЕС этот инцидент не повлиял.

Об этом во вторник, 15 сентября, информирует пресс-служба оператора ГТС Украины.

"Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновление работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня", - говорится в сообщении.

Представители Оператора ГТС отметили, что на данный момент подача газа через данный трубопровод прекращена, специалисты локализовали утечку.

"Было оперативно организовано соответствующее переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", - добавили в компании.

В ГТС добавили, что взрыв на трубопроводе не повлиял на транзит газа в страны Европейского Союза. О деталях и завершении ликвидации аварии оператор сообщит позднее.

Напомним, в ночь на вторник, 15 сентября, в Чабанах Киевской области прогремел взрыв. Причиной инцидента стала разгерметизация на участке газопровода.

Ранее мы писали, что жертв и пострадавших при взрыве зафиксировано не было.