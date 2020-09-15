Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Об этом свидетельствует указ, обнародованный на сайте главы государства.

Из девяти членов комиссии Зеленский сменил трех, они были назначены по президентской квоте.

Так, от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии освобождены:

ведущий научный сотрудник отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксана Кваша;

завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого НАНУ Александра Костенко;

начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктор Кощинец.

В состав комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР теперь включены:

проректор Академии адвокатуры Украины Алина Бирюкова (по согласию);

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина Александр Головко (по согласию);

профессор кафедры правосудия Киевского национального университета им.Т.Шевченко Оксана Кучинская (по согласию).

В связи с этим признан утратившим силу указ президента Украины от 26 июня 2019 года "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

Отметим, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР входят 3 представителя от президента, 3 - от Верховной Рады и 3 - от Кабинета министров на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову на должность генпрокурора. Ранее она возглавляла Государственное бюро расследований.

После этого исполняющим обязанности директора ГБР стал Александр Соколов, который был заместителем Венедиктовой.