Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура подтвердил информацию "Страны" о вчерашнем инциденте на заседании фракции.

Речь идет о том, что депутат Александр Дубинский спросил на заседании фракции, почему не исключают депутата Вячеслава Рублева, который выступал на съезде партии "За майбутнє".

"Был замес. Рублев встал и сказал, что партия его "кинула" по местным выборам, так как не пропустила его команду, поэтому его люди пойдут от другой партии - "За майбутнє". И многие депутаты тоже начали кричать, что их кинули", - рассказал нам другой источник.

И сегодня Алкександр Качура подтвердил информацию "Страны" об этом инциденте.

"Наш коллега решил пойти вместе со своей командой на местных выборах с другой политической силой и выступить лидером в определённом регионе. Но это не значит, что он прекращает свою деятельность в партии "Слуга народа", как парламентарий. Насколько мне известно, он и не является членом партии", - заявил Качура.

Напомним, вчера в Киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый" прошло заседание фракции "Слуга народа".

Также мы сообщали, как во время перерыва в журналистам вышел Качура и заявил, что глава фракции Давид Арахамия на заседании сообщил о выходе Александра Юрченко из фракции.