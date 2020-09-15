Во вторник, 15 сентября, в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельских, поселковых и городских глав. Он завершится через 10 дней, 24 сентября.

Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября обнародован на сайте ЦИК.

Так, процесс выдвижения кандидатов начинается за 40 дней до дня голосования, а завершается за 30 дней до него, то есть он длится с 15 до 24 сентября включительно. Кандидаты должны подавать документы для регистрации в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Которая в свою очередь должна принять решение о регистрации кандидата (кандидатов) или об отказе в регистрации не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации и прилагаемых к нему необходимых документов.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить со следующего дня после принятия территориальной избирательной комиссией соответствующего решения о его регистрации.

Напомним, в Украине утвердили правила местных выборов на карантине.

Также мы писали, что ЦИК установил размеры залогов за участие в местных выборах.